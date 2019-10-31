РИАМО - 31 окт. Росгвардия лишила лицензии на оружие отца ученика, устроившего стрельбу в одной из московских школ, на мужчину составили административный протокол, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Росгвардии по столице.

В школе на севере Москвы 29 октября один из учеников открыл стрельбу из травматического пистолета, полиции удалось задержать молодого человека и изъять у него оружие. По данной информации СК начал доследственную проверку.

«Отделом лицензионно-разрешительной работы по Северному административному округу Главного управления Росгвардии по Москве вынесено заключение об аннулировании разрешения на хранение и ношение оружия ограниченного поражения, выданного ранее отцу школьника», — говорится в сообщении.

За нарушение правил передачи и хранения оружия на мужчину составлен административный протокол, у него изъяты пистолет и патроны.

По данному факту проводится проверка.