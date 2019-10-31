РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 31 окт. Ремонт пешеходного моста через Москву-реку завершили в микрорайоне Павшинская пойма Красногорска, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Для своевременного и качественного содержания Павшинский мост был передан в собственность Московской области летом этого года (2019 года - ред.). В сентябре было принято решение о замене дорожного покрытия, на сегодняшний день ремонтные работы завершены: на мосту уложили противоскользящее покрытие с применением минеральной присыпки для комфортного и безопасного передвижения пешеходов», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

В результате проведенных работ путь от Павшинской поймы до метро «Мякинино», а также к зданиям торгово-выставочного центра «Крокус Сити» стал комфортнее и безопаснее для 80 тысяч жителей микрорайона.

«Павшинский мост, построенный в 2014 году, является самым протяженным пешеходным мостом в Подмосковье: его длина равна 423 метрам. Средняя интенсивность движения пешеходов по объекту составляет порядка 3,7 тысяч человек в час, в утренние и вечерние часы пешеходный трафик значительно увеличивается – до 9 тысяч», – заключается в материале.