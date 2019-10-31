РИАМО - 31 окт. Сезон технической навигации, осуществляемой ГУП «Мосводосток», завершится в столице 1 ноября, сезон был открыт в апреле, сообщил в четверг РИАМО сотрудник пресс-службы комплекса городского хозяйства Москвы.

«Техническая навигация в 2019 году закроется 1 ноября. После этого гидротехнические сооружения начнут готовить к навигации-2020: проведут плановые профилактические и ремонтные работы. На случай аварийных ситуаций на реке в зимний период остаются работать дежурные суда», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что период технической навигации на Москве-реке открылся в апреле текущего года. На протяжении полугода специализированный флот ГУП «Мосводосток» ежедневно собирал плавающий мусор, ликвидировал нефтяные загрязнения и проводил очистку дна.

«В его зоне ответственности находятся <…> 67 километров Москвы-реки, 4,5 километра низовий реки Яузы и 4,5 километра Водоотводного канала. Работы по уборке выполняют 30 плавсредств», - добавил собеседник агентства.

Он уточнил, что решение о закрытии навигационного периода на Москве-реке принимается в соответствии с распоряжением Федерального агентства морского и речного транспорта.