РИАМО - 31 окт. По данным Гидрометцентра России, в Москве в четверг сохранится отрицательная температура воздуха, местами пройдет снег, что может привести к росту числа дорожно-транспортных происшествий, поэтому не стоит выезжать на дорогу на летней резине, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения».

«Водителям, не сменившим летнюю резину на зимнюю, настоятельно рекомендуем отказаться от использования автомобиля. Это может быть опасно: при отрицательных температурах летняя резина перестает обеспечивать хорошее сцепление с асфальтом», - говорится в сообщении.

Остальным водителям необходимо быть предельно внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и не совершать резких маневров.

В среду в вечерний час пик было зафиксировано в два раза больше аварий, чем в обычный будний день, из-за чего загруженность дорог достигла девять баллов.