РИАМО - 31 окт. В столице 5 ноября столбики термометров могут повыситься до плюс 10 градусов, есть вероятность, что будет побит рекорд температуры, сообщается на сайте «Метеоновости».

Последние дни октября в Московском регионе оказались холодными. Среднесуточная температура стала отрицательной и больше соответствовала началу второй декады ноября. Но в начале ноября в регион вернется тепло.

«К 5 ноября погода в Московском регионе вновь повернется в сторону рекордного тепла. В Москве температура повысится градусов до плюс 10, а это значит, что будет повторен или даже перекрыт суточный максимум температуры», — говорится в сообщении.

В 1922 и 2013 годах в это время температура в Москве повышалась до плюс 10,3 градуса.

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