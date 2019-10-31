В этом году в лесах Московской области грибники находят довольно необычные грибы. Находки различаются по форме и цвету, и любопытные любители тихой охоты начинают искать информацию в интернете и справочниках: съедобно или нет? РИАМО узнало у миколога, что из диковинок можно брать и как экзотика добирается до наших лесов.

Фиолетовые не значит опасные

В лесах Подмосковья заканчивается сезон сбора рядовок. В этом году грибников порадовал особый вид – рядовка фиолетовая. Мы узнали у доцента кафедры ботаники и микологии Воронежского государственного университета Гавриила Мелькумова, можно ли ее употреблять в пищу.

«Рядовка фиолетовая, леписта голая, или синичка (Lepista nuda), считается съедобным грибом. Встречается она на обогащенных почвах в лесах. Но может вырасти и в саду, например, на компосте или листовом опаде», – поясняет эксперт.

Употреблять ее в пищу можно, но следует проявлять определенную осторожность. Многие виды рядовок считаются съедобными, однако попадаются в этом роде несъедобные и даже ядовитые грибы, к которым можно отнести зеленушку, рядовку серую и рядовку ядовитую.

«Рядовки, или трихоломы, порой очень трудны в диагностике, так как отличаются микроскопическими признаками. Например, строением и характером прикрепления пластинок к шляпке или ножке (так называемые анастомозы). Часто грибники собирают рядовки вблизи экологически нестабильных территорий, поэтому изначально съедобный гриб может стать ядовитым. Это касается и рядовок, и всеми любимого масленка, плодовое тело которого впитывает все плохое, что есть в почве: и поллютанты (загрязняющие химикаты – прим. ред.), и тяжелые металлы, и даже радионуклеоиды», – говорит кандидат биологических наук.

Сами же фиолетовые рядовки должны быть без паразитов и гнили и иметь приятный запах. Если на грибе поселилась плесень или слизистые потемнения, то брать такой экземпляр нельзя – в нем начались процессы гниения и разложения, состав мог измениться, причем не в безопасную сторону.

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Дождевик дождевику рознь

© пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области

Также в августе этого года в Подмосковье нашли редкий краснокнижный гриб – Звездовик четырехлопастный. Говорящее название вид получил за внешнее сходство со звездой. Он несъедобен, но к ядовитым не относится – просто на вкус он сильно горчит и в пищу непригоден. К тому же популяция этих грибов мала, так что лучше лишний раз не тревожить экосистему.

Звездовик относится к дождевикам, которые появляются в лесу после обильных осадков и повышенной влажности. Мелькумов говорит, что съедобный дождевик от ложного отличить несложно. Понять, что перед вами, можно по окраске внутреннего содержимого плодового тела. Если она светлая, то вероятность того, что вид съедобный, высока. Если темная (фиолетовая или черная) – лучше пройти мимо, вид ядовит.

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Вонючий и охраняемый

Совсем уж странная находка была обнаружена в конце лета недалеко от Воскресенска, в Виноградовском лесничестве. Здесь нашли Мутинус собачий – крайне редкий краснокнижный вид. Гриб источает отвратительный запах, который почему-то нравится некоторым гурманам. Возможно, здесь срабатывает та же схема, что и с дорогими видами французских сыров – запах неприятный, зато вкус хороший.

Однако рвать и употреблять в пищу мутинус нельзя – он охраняется законом. Эксперт говорит, что для благополучия мицелия (грибницы) требуются определенные условия. Большое значение оказывают факторы среды: влажность, температура, уровень кислотности субстрата. Если он меняется, то у гриба есть два варианта: исчезать на данном участке или приспосабливаться к новым условиям.

Некоторые гастероидные грибы могут образовывать несколько триллионов спор, которые разносятся ветром или с животными. Для того, чтобы на новом месте появился «пришелец», достаточно просто попадания споры в благоприятную почву. Именно так новые виды и селятся в лесах, где раньше их не встречали.

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Ни гриб, ни мясо

На деревьях в Московской области можно встретить печеночницу обыкновенную. Это достаточно распространенный, но все равно непривычный для обывателя гриб. Он растет в основании дубов и является паразитом. При этом плодовое тело гриба имеет весьма специфический вид: снизу находится нежная светлая губка, а верхняя часть окрашена в яркий красный цвет и затянута пленочкой, которая при намокании становится похожей на желе. В целом формой и расцветкой гриб напоминает кусок сырой печени.

Гавриил Мелькумов отмечает, что печеночница, или Fistilina hepatica, съедобна, но только в молодом возрасте. По вкусовым качествам гриб на любителя, после варки или жарки плодовое тело становится немного жестковатым и с привкусом горечи.

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Как отличить съедобный гриб

Эксперт подчеркивает, что определить съедобность и безопасность гриба в домашних условиях невозможно. Никакие народные хитрости вроде варки с серебром или луковицей (они якобы потемнеют от яда) не помогут выявить яд и обезопасить себя. Естественно, нельзя рвать грибы вдоль дорог, у кладбищ, рядом со свалками и в местах, где почва может быть как-то загрязнена. Здесь даже хорошие съедобные грибы становятся ядовитыми, и их употребление может привести к летальному исходу.

Всем известные свинушки, например, раньше считалась условно съедобными, но микологи перенесли их в разряд ядовитых, так как они обладают накопительным свойством. При частом их употреблении в пищу может возникнуть цирроз печени через 5–7 лет.

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