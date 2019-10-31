РИАМО - 31 окт. Застройщик ЖК Headliner в Шмитовском проезде (ЦАО) получил разрешение на ввод в эксплуатацию одного из корпусов, рассчитанного на 120 квартир, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«На днях ГК «Кортрос» получила разрешение на ввод корпуса №3 первой очереди строительства ЖК Headliner. Корпус рассчитан на 120 квартир, 90% которых реализованы. Он представляет собой здание с переменной этажностью: 2-8-11 этажей», - сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Она добавила, что общая площадь объекта составляет свыше 14,6 тысячи квадратных метров.

Первая очередь ЖК Headliner состоит из трех жилых корпусов, сдача в эксплуатацию которых запланирована на 2019 год. Общая площадь первой очереди комплекса составляет более 144 тысяч квадратных метров.

Строительство корпуса №3 велось с 13 февраля 2017 года по 5 июля 2019 года. ЖК Headliner возводится по адресу: Шмитовский проезд, дом 39 (ЦАО), на земельном участке площадью более шести гектаров. Проект представляет собой жилой квартал, состоящий из десяти зданий.

В составе второй очереди инвестор намерен построить семь разноэтажных жилых домов. Также в рамках этого этапа запланировано строительство детского сада.

Большое значение застройщик уделяет благоустройству квартала и использует современные тенденции ландшафтного озеленения. Серьезная инженерная работа направлена на снижение уровня шума как в жилых строениях, так и на прилегающей территории.