РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 окт. В микрорайоне Кузнечики Подольска приемку прошли три подъезда в многоквартирном доме на улице Академика Доллежаля, один из них примет участие в конкурсе на лучший подъезд Подмосковья, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне «Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

В микрорайоне Кузнечики прошла приемка трех подъездов в доме №26 на улице Академика Доллежаля, отремонтированных по программе «Мой подъезд». Управляет домом МУЖРП-12. Комиссию возглавил заместитель директора МКУ «Окружное хозяйство» Дмитрий Фокин, также в нее вошли представитель отдела №9 Государственной жилищной инспекции Московской области Алексей Мишин, начальник ТУ «Кузнечики» Евгений Патрушев, заместитель директора МУЖРП-12 Юлия Лопухова, помощник депутата Юрий Папуша.

«Особое внимание обратили на качество проведения ремонтных работ, вопросы безопасности, подготовку теплового контура. Дом №26 один из немногих, где видеокамерами оборудованы лифтовые кабины. Один из подъездов в данном доме будет подготовлен к участию в конкурсе «Лучший подъезд Подмосковья», – говорится в сообщении.

Цветовую гамму подъездов согласовали с жителями, которые также предложили трафареты для обозначения подъездов. Входные группы в мусорокамеры оборудовали новыми металлическими дверями. Входы на технический этаж и кровлю защитили от посторонних.