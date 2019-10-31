РИАМО - 31 окт. Температура воздуха в Москве прошлой ночью составила минус 3,4 градуса, до этого холоднее всего было в ночь на 30 октября, тогда температура воздуха опустилась до минус 0,5 градуса, сообщил РИАМО синоптик центра погоды «Фобос».

«Прошедшая ночь стала самой холодной с начала осени. Температура воздуха опустилась до минус 3,4 градуса», - сказал собеседник агентства.

До этого холоднее всего было в ночь на 30 октября, тогда температура воздуха опустилась до минус 0,5 градуса.

Ранее синоптики сообщили, что к ноябрьским праздникам в Москву придет потепление и в День народного единства погода будет соответствовать началу октября.