РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 31 окт. Глава городского округа Дзержинский Людмила Иванова проведет в ноябре семь выездных встреч с жителями, сообщается на официальной странице администрации городского округа Дзержинский в соцсети «Вконтакте».

«На следующей неделе начинаются выездные встречи главы городского округа Дзержинский Людмилы Ивановой по вопросам комплексного благоустройства дворовых территорий в 2020 году. Встречи пройдут по семи адресам», – говорится в сообщении.

4 ноября встреча начнется в 11:00 по адресу: улица Угрешская, дом №32. 5 ноября встреча начнется в 17:00 по адресу: улица Томилинская, дома №№21, 22, 22А, 23 (место встречи: детская площадка около дома №23), 6 ноября встреча начнется в 17:00 на улице Дзержинская, дома №№15, 13, 9, 11 (место встречи: напротив дома №9).

Также 11 ноября в 17:00 начнется встреча на улице Лесная, дом 21. 12 ноября встреча состоится в 17:00 на улице Дзержинская, во дворе дома №21. 14 ноября встреча состоится в 17:00 на улице Лермонтова, во дворе дома №16. 18 ноября встреча состоится в 17:00 на улице Дзержинская, во дворе дома №27.