РИАМО - 31 окт. Подмосковные полицейские задержали ранее неоднократно судимого 36-летнего жителя другого региона, которого подозревают в мошенничестве - он похитил мобильный телефон, используя скриншот о якобы сделанной оплате покупки, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По имеющимся данным, подозреваемый нашел в Сети объявление о продаже телефона и договорился встретиться с продавцом в торговом центре на улице Ленина в подмосковном Протвине. Там он согласился купить товар за 20 тысяч рублей, но предложил перевести деньги через мобильный банк, потому что у него якобы не было наличных.

«Затем злоумышленник показал на экране своего мобильного телефона чек, подтверждающий перевод, но указанная сумма на счет продавцу не поступила. Мужчина объяснил, что деньги придут позже, забрал телефон и покинул место происшествия», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Мужчину задержали оперативники по месту временного проживания в Москве. Подозреваемый признался, что продавцу он просто показал заранее приготовленный скриншот с якобы успешной операцией по переводу денег, а в действительности никаких средств не переводил.

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Мужчину подозревают в совершении еще трех аналогичных преступлений на территории Подмосковья, Москвы и Краснодарского края. Сейчас в отношении него возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество».