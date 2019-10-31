РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 окт. В микрорайоне Климовск Подольска коммунальщики приступили к посыпке дорог и тротуаров пескосоляной смесью, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Зимнее содержание автодорог в микрорайоне Климовск. С раннего утра (31 октября, – ред.) комбинированные дорожные машины и трактора проводят работу по просыпке дорог и тротуаров пескосоляной смесью», – говорится в сообщении.

В материале поясняется, что все подрядные организации приступили к работам по зимнему содержанию закрепленных территорий.