РИАМО - 31 окт. На выходных в столице начнется потепление, и к 4 ноября, когда отмечается День народного единства, температура повысится до плюс 9 градусов, что будет соответствовать началу октября, сообщается на сайте «Метеовести».

В последний день октября в Москве будет до минус 3 градусов.

«В Москве сегодня-завтра по-прежнему будет сыпать снег, а температурный режим окажется на 5-6 градусов холоднее климата. С субботы осадки начнут переходить в дожди, и температура начнет быстро повышаться – к понедельнику около плюс 9 градусов», — говорится в сообщении.

Такая погода будет соответствовать началу октября.