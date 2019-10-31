РИАМО - 31 окт. В Подмосковье и Москве до позднего вечера 1 ноября продлили «желтый» уровень опасности погоды из-за гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

Этот уровень погодной опасности в Московском регионе объявили до 23:00 1 ноября.

«Желтый» уровень объявили также в Тульской и Рязанской областях.

Ранее синоптики предупредили жителей Московского региона о скольких тротуарах и дорогах. Утром в четверг в столице образовалась гололедица.

Водителям еще раз напомнили о необходимости поменять летнюю резину на авто на зимнюю.