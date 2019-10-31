РИАМО - 31 окт. В городском округе Лыткарино завершен в полном объеме капремонт общего имущества шести многоквартирных домов, еще на семи объектах работы завершаются, всего программой 2019 года запланирован капремонт в 27 домах муниципалитета, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

На проведение строительно-монтажных работ в рамках региональной программы капремонта жилого фонда в Лыткарине выделено более 162 миллионов рублей.

«Ремонт кровель полностью выполнен в трех МКД, фасадные работы завершены в четырех МКД. По итогам проведения процедуры конкурсного отбора подрядных организаций по проведению строительно-монтажных работ работы осуществляет организация ООО «СКЛАДНОЕ», - говорится в сообщении.

В прошлом году в рамках региональной программы в 21 МКД провели общестроительный ремонт, а еще в 30 МКД заменили лифты.

Всего в 2019 году в Подмосковье запланирован ремонт более 2,6 тысячи домов, который затронет жилищные условия более 300 тысяч местных жителей.

Ознакомиться с адресной программой ремонта многоквартирных домов Московской области на 2019 год, а также оставить свои пожелания можно регионального Фонда капитального ремонта — https://fkr-mosreg.ru/.