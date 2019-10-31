РИАМО - 31 окт. В реконструируемом здании на северо-востоке столицы утром в четверг произошел пожар, во время ликвидации возгорания пожарные спасли более 30 человек, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

«В 06:53 31 октября в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Ботаническая улица, дом 41, корпус 7, где происходило возгорание в одном из помещений реконструируемого здания на площади 20 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Во время тушения пожара удалось спасти 31 человека.

В 07:35 пожар локализовали, в 07:41 – потушили. Сведений о пострадавших не поступало.