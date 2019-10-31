РИАМО - 31 окт. В Коломенском городском округе до конца 2019 года запланированы ремонт и замена 84 лифтов в 32 жилых домах, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«В первую очередь в программу капремонта включается оборудование, которое эксплуатируется свыше 25 лет. Все комплектующие производятся на территории региона. Прием выполненных работ проводится с обязательным участием надзорных органов и представителей общественности», - говорится в сообщении.

По итогам конкурсного отбора работы осуществляются подрядчиком ООО «Лифтовой Альянс». Перечень работ обязательно согласовывается с советами многоквартирных домов.

Всего до конца 2019 года в Подмосковье запланирован капремонт 400 лифтов в 150 многоквартирных домах.

В ходе реализации программы с 2014 года уже заменено и отремонтировано свыше 9,5 тысячи единиц лифтового оборудования в многоквартирных домах. Только в Коломенском округе с 2014 года заменили 211 лифтов.

Более подробную информацию по адресной программе ремонта многоквартирных домов Московской области можно найти на сайте регионального Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов — http://fkr-mosreg.ru. Там же можно ознакомиться с интерактивной картой, а также написать свои пожелания или предложения.