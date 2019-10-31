РИАМО (КОРОЛЕВ) - 31 окт. Жителя подмосковного Королева осудили на 8 лет за разбойное нападение, сообщил старший помощник прокурора города Анна Терешкова.

В апреле текущего года мужчина ворвался в квартиру своего друга с топором и ножом, он похитил у него более 750 тысяч рублей.

«Мужчина ранее судим, он постоянно употреблял наркотики и алкоголь. Более того, при обыске в квартире у осужденного нашли семена конопли, он планировал выращивать ее и продавать, о чем свидетельствовали найденные приспособления для культивации: грунт, палатки, приспособления для обогрева и специальная литература», – сказала Терешкова.

Помимо украденных денег, осужденный сломал имущество в квартире. В совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.