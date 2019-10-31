РИАМО - 31 окт. Утром в последний день октября на дорогах и тротуарах столицы скользко, образовалась гололедица, передает корреспондент РИАМО.

На севере столицы, возле станции метро «Полежаевская» на тротуарах местами образовался лед. Пешеходам приходится идти осторожно, чтобы не поскользнуться. Местами тротуары посыпали реагентом, чтобы лед растаял.

На дорогах также скользко, особенно на пешеходных переходах – у некоторых машин проскальзывают колеса, когда они переезжают разметку. Водителям стоит заменить летнюю резину на зимнюю.

Ранее в Московском регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.

Жителей предупредили о гололедице в последний день октября. Водителям региона еще раз напомнили о необходимости «переобуть» свои авто.