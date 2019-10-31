РИАМО - 31 окт. На дорогах Москвы в четверг скользко, поэтому водителям стоит быть осторожными и внимательными, сообщается в официальном Twitter-аккаунте «Московского паркинга».
Ранее в Московском регионе на четверг объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.
«На дорогах скользко. Соблюдайте дистанцию, интервал и осторожность», - говорится в сообщении.
Водителей также призвали не выезжать на дороги без зимней резины.
Накануне количество дорожно-транспортных происшествий в Москве выросло почти в два раза. Причиной тому стал снег и езда на летней резине.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии