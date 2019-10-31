РИАМО (КОРОЛЕВ) - 31 окт. Семь машин столкнулись на выезде из подмосковного Королева из-за гололедицы, сообщил «РИАМО в Королеве» очевидец происшествия.

ДТП произошло вечером 30 октября.

«Вечером дороги покрылись льдом, на эстакаде на выезде из города столкнулись сразу семь машин, просто догнали друг друга, не успели затормозить», - сказал собеседник агентства.

В ДТП пострадавших нет, в городскую больницу никто не обращался. Из-за аварии на улице Пионерской образовалась сильная пробка.

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