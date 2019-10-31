РИАМО - 31 окт. В последний день октября в Подмосковье и Москве температура опустится до минус 3 градусов, на дорогах и тротуарах будет скользко, сообщается на сайте «Метеовести».

Накануне количество ДТП в Москве увеличилось почти в два раза из-за снега и летней резины. Водителей и столицы, и Подмосковья еще раз призвали сменить летнюю резину на зимнюю.

«В последний день октября Московский регион окажется под влиянием гребня антициклона. В такой ситуации погода ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями, и обойдется без существенных осадков, а вот на дорогах и тротуарах по-прежнему возможно образование гололедицы», — говорится в сообщении.

В Москве в четверг температура составит минус 2 – 0 градусов, в Подмосковье – минус 3 – плюс 1 градус. Среднесуточная температура будет на 3-4 градуса ниже климатической нормы. Атмосферное давление будет повышенным и составит 752 миллиметра ртутного столба.

Ранее в Московском регионе на четверг объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.