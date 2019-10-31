РИАМО - 31 окт. На ВДНХ создали маршрут «Перезагрузка в городе» с указанием всех локаций главной выставки страны, лучше всего подходящих для релаксации и медитации, найти маршрут можно на сайте комплекса, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Пройдя по маршруту можно хорошо отдохнуть и отвлечься от повседневной суеты. Так, например, на нем есть локация, где каждый желающий может принять солнечную ванну даже в холодное время года.

«Почувствовать себя на пляже гости ВДНХ могут возле Третьего Каменского пруда, где расположена уютная рекреационная зона со стационарными лежаками. Здесь даже в холодное время года можно принимать солнечные ванны и наслаждаться шелестом листьев, пением птиц и плеском воды», - говорится в сообщении.

А на границе с парком «Останкино» находится воздушная экотропа. Пройдя по которой, можно увидеть старинную Шереметьевскую дубраву с высоты 6,5 метра. По вечерам здесь включают подсветку, и тропа превращается в идеальное место для романтических прогулок.

Недалеко от воздушной экотропы находится лучшее для медитаций на ВДНХ место. Гости выставки могут расслабиться на уединенных лавочках, расположенных среди леса.

В Доме культуры ВДНХ по субботам проходят бесплатные занятия по хатха-йоге. Сертифицированный инструктор Регина Коропат научит правильно выполнять комплекс упражнений. Он включает физическую практику и психологические техники, основанные на правильном дыхании.

Гостям «Москвариума» снять стресс поможет цветотерапия. Пестрое мелькание красных, желтых и синих рыбок позволит отвлечься от любых проблем.

Любителей спокойного отдыха могут посетить павильон «Книги». Это современная альтернатива библиотеке с кофе, мягкими креслами и стильным дизайном. Пройтись среди книжных полок, почитать или подумать в тишине. Чем заняться, каждый решает сам.