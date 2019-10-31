РИАМО - 31 окт. В центр зимней передержки рукокрылых Московского зоопарка жители города передали уже 25 особей летучих мышей, 10 из них уже уснули в холодильной камере, всего за два года существования центра зоологам удалось спасти более 300 рукокрылых, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Задача центра состоит в том, чтобы сохранить естественную популяцию рукокрылых Москвы. Нередко летучая мышь может пострадать или даже погибнуть, если выберет не подходящее для зимней спячки место. Спасти летучую мышь, которая оказалась в беде, может каждый. Для этого нужно лишь передать зверька под опеку наших зоологов», — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Она добавила, что основной опасностью для летучих мышей является то, что многие зверьки не успевают накопить достаточно жировых запасов за лето, они рискуют не перенести зиму, проснуться раньше назначенного времени и умереть от недостатка корма.

Для того, чтобы летучая мышь пережила зиму, ее вес должен составлять не меньше 16 граммов. Поэтому специалисты центра обследуют каждую особь, проверяют, нет ли у нее травм и проблем со здоровьем, а также взвешивают. В случае необходимости животное выкармливают перед тем, как уложить его в спячку. Основу рациона рукокрылых составляют личинки мучного червя.

После всех проверок и необходимых процедур летучих мышей помещают в специальный бокс, который ставят в холодильную камеру. Температура в ней не опускается ниже плюс пяти и не поднимается выше плюс семи градусов. Именно такой температурный режим оптимален для спящей летучей мыши.

В течение зимы специалисты контролируют динамику потери веса каждой мыши: раз в две недели проходит контрольное взвешивание, после которого рукокрылое отправляется обратно в холодильник.

По данным зоологов, в Москве обитают шесть видов летучих мышей: водяная ночница, двухцветный кожан, лесной нетопырь, ночница Брандта, бурый ушан и рыжая вечерница. Их численность невысока — все виды занесены в Красную книгу Москвы как редкие и исчезающие.

Любой житель столицы, нашедший летучую мышь, может проконсультироваться со специалистами центра передержки рукокрылых по телефону: +7 (968) 476-88-06. Также по телефону можно договориться о передаче зверька. Подробную информацию о центре можно узнать на официальном сайте зоопарка.