РИАМО - 31 окт. С наступлением холодов в условиях сокращения светового дня детей стоит оградить от езды на самокатах, сообщается в Twitter-аккаунте УГИБДД ГУ МВД России по Москве.

«С наступлением холодов, а также в условиях сокращения светового дня, езда на самокате может привести к возникновению дорожных происшествий с участием юных пешеходов», - говорится в сообщении.

В связи с этим в ГИБДД обратились к родителям, чтобы те оградили детей от поездок на самокатах.

В последний день октября в Московском регионе ожидается облачная погода с прояснениями, температура воздуха днем опустится до минус 3 градусов. Был объявлен «желтый» уровень опасности погоды из-за гололедицы.

Ранее водителям напомнили о необходимости сменить летнюю резину на зимнюю.