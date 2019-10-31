РИАМО - 31 окт. В городе Верея Наро-Фоминского горокруга Подмосковья обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

В 18:30 30 октября от оперативного дежурного ЕДДС Наро-Фоминского городского округа в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по МО» поступило сообщение об обнаружении боеприпаса времен ВОВ по адресу: Наро-Фоминский городской округ, город Верея, Солнечная улица, дом 6.

«Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Выставлена охрана силами ОМВД Наро-Фоминского городского округа. Изъятие и уничтожение запланировано силами министерства обороны РФ на 31 октября», - говорится в сообщении.