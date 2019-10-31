РИАМО - 31 окт. Теперь вся информация о вывозе мусора аккумулируется в Центре управления регионом (ЦУР), специалисты ежедневно следят за соблюдением графика на каждой контейнерной площадке Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Московской области.

«В целом по Воскресенскому кластеру вывоз отходов производится в штатном режиме. За последние дни в городском округе Люберцы зафиксировали несколько ситуаций, связанных с затруднением проезда мусоровоза к месту накопления отходов из-за запаркованности дворов, с размещением емкостей с отходами под высоковольтными проводами, а также с отсутствием заявок на вывоз КГМ со стороны управляющих компаний», - говорится в материале.

Все выявленные случаи были взяты на особый контроль для оперативного решения. Специалисты регоператора постоянно находятся на связи с ЦУР и в режиме реального времени предоставляют всю необходимую информацию. Курирует работу министерство ЖКХ Подмосковья.

«Ежедневно с территории кластера вывоз отходов производится с 2,6 - 2,8 тысячи контейнерных площадок. Емкости для смешанных отходов с контейнерных площадок многоквартирных домов вывозятся каждый день, для сухих - не реже двух раз в неделю. Вывоз крупногабаритных отходов производится по заявкам управляющих компаний или не реже одного раза в неделю», — отмечается в сообщении.

Транспортировкой отходов с площадок юридических лиц в Подмосковье занимаются по заявкам или по графику, обозначенному в договоре.

Центр управления регионом создали в Подмосковье в соответствии с указом президента России в конце 2018 года. Его главными задачами являются сбор и анализ данных обо всех сферах жизни региона. Информация в штаб поступает из «Добродела», соцсетей, интернет-приемных и так далее.

В ЦУРе собраны 120 специалистов из 30 ведомств, которые оперативно отвечают на обращения жителей Подмосковья. Вся поступающая информация распределяется на 11 профильных блоков – здравоохранение, образование, соцзащита, транспорт и дороги, экология, ЖКХ, строительство, нацпроекты и торги, безопасность, госуслуги, СМИ и соцсети.