РИАМО – 31 окт. Устойчивый и достаточный для катания на лыжах снежный покров может появиться в Московском регионе только во второй половине декабря, в то же время бывали года, когда устойчивый снежный покров в столице и Подмосковье появлялся только в январе, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Средняя дата установления постоянного снежного покрова - это последние числа ноября. Но это не значит, что высота снега будет достаточной для того, чтобы кататься на лыжах. Я думаю, что на лыжах можно будет кататься в лучшем случае только во второй половине декабря», - сказала Позднякова.

Она добавила, что в Москве также бывали года, когда снежный покров образовывался позднее. Например, зимой 2016-2017 годов устойчивый снежный покров появился только в январе.

Накануне в Подмосковье и Москве похолодало, пошел снег, образовался снежный покров. По словам синоптиков, снег растает к вечеру 1 ноября.

В начале ноября в регион вернется осеннее тепло. На праздниках температура достигнет плюс 8 градусов, в дальнейшем столбики термометров могут подняться и до плюс 10-12 градусов.