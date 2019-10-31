РИАМО - 31 окт. В Москве в 2020 году пройдет финал самой престижной премии в области туризма World Travel Awards, которую еще называют туристическим «Оскаром», победителями премии становятся лучшие отели, авиалинии, туроператоры, города, курорты, достопримечательности и так далее, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Уже ни для кого не секрет: наша страна и, конечно, Москва готовы к проведению любого мирового события на высочайшем уровне. Мы приветствуем решение организаторов World Travel Awards и благодарим их за доверие. Это отличная новость и самая лучшая оценка проделанной в последние годы работы. Несмотря на довольно жесткую конкуренцию, Москва продолжает укреплять позиции как международный туристический центр», — сказала заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Премия World Travel Awards вручается с 1993 года более чем в 80 номинациях. В голосовании принимают участие туристы и специалисты туристической индустрии. Ежегодно проводится гранд-тур World Travel Awards — серия гала-церемоний, которая охватывает весь мир. Завершает ее крупнейшее событие — гранд-финал в конце года.

В этом году Москва номинирована на премию сразу в трех основных категориях: «Лучшее направление фестивального и событийного туризма» (World’s Leading Festival & Event Destination), «Лучшее направление для спортивного туризма» (World’s Leading Sports Tourism Destination) и «Лучшее туристическое направление. Город» (World’s Leading City Destination).

В прошлом году столицу посетили 23,5 миллиона человек, что почти в два раза больше, чем в 2010-м. Вклад туризма в бюджетную систему города по итогам 2018 года достиг 118 миллиардов рублей. Для сравнения: таких поступлений от туристической сферы в 2010 году было примерно в четыре раза меньше.

В прошлые новогодние праздники, с 30 декабря 2018-го по 8 января 2019-го года, в Москве было забронировано 90% номерного фонда. Рекордную загрузку продемонстрировали четырех- и пятизвездочные отели в самом центре города — они были заполнены на 95%.

Не меньше туристов было и в период празднования Дня города. 7 и 8 сентября 2019 года загрузка отелей также превысила 90%, причем 65% гостей были иностранными туристами. Среди постояльцев больше всего было граждан Китая, Испании, США, Израиля и Аргентины.