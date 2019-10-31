РИАМО - 31 окт. В начале Великой Отечественной войны сложилась нехватка писчей бумаги, тогда для написания приказов и распоряжений руководство хрустального завода имени М.И. Калинина начало использовать упаковочную цветную бумагу, необычные документы обнаружили сотрудники Главного архивного управления Москвы при работе с фондом завода, сообщается на официальном сайте мэры Москвы.

«В 1940-х годах завод выпускал парфюмерно-косметическую продукцию и специальную посуду для нее. Производство не прекращали и в военное время. А из-за необходимости строгой экономии бумаги часть документов печатали прямо на обертках», - говорится в сообщении.

Так, например, найдено распоряжения 1942 года на тисненой бумаге с цветными рисунками, которая предназначалась для упаковки духов «Магнолия сухумская», выпускаемых фабрикой «Новая заря», мыла «20 лет интернационалу» и пудры «Китайский папоротник» производства фабрики «ТЭЖЭ».

В этих документах говорится о том, что на заводе действовала пожарно-сторожевая охрана, проводились занятия с пожарно-добровольческой группой, назначали дежурства по воздушной тревоге, работников направляли на трудовой фронт.

Также из бумаг известно, что вместе со взрослыми на предприятии работали 14–16-летние подростки, а многие оставшиеся на производстве, в том числе женщины уходили служить в армию.

Ранее архивисты нашли еще один документ на необычном носителе. В фонде треста местной промышленности Калининского района столицы есть приказ, отпечатанный на красочном агитплакате для школьников с надписью: «Во время урока сидеть прямо». По мнению экспертов, такие документы особенно ярко характеризуют повседневную жизнь горожан того времени.