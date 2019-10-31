РИАМО - 31 окт. Фестиваль деловых игр «Дело моей мечты: работа или бизнес» пройдет в центре занятости «Моя карьера» 7 ноября, на фестивале москвичи смогут узнать, как устроиться на желаемую работу или открыть собственное дело, мероприятие создано для матерей, людей предпенсионного и пенсионного возраста, молодежи, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Обучение проходит в формате настольных игр. Участники пользуются игровым полем, кубиками и карточками с заданиями. Они могут выполнять эти задания как индивидуально, так и в мини-группах. Игра, в отличие от лекции, дает практические навыки. Кроме того, такой формат помогает легче усваивать информацию: взрослые люди во время игры чувствуют себя более раскрепощенными, им проще воспринимать и анализировать свои ошибки», — сказала директор центра «Моя карьера» Ирина Швец.

Для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию. Сама программа для участников разделена на три потока: один из них для матерей, другой — для молодежи и людей старшего возраста, а третий — для работодателей. Так, для разных категорий участников разработаны разные образовательные блоки и тематические игры.

«Для того чтобы принять участие в фестивале, необходимо выбрать поток и пройти онлайн-регистрацию. А записаться на конкретную игру нужно будет уже на месте за полчаса до начала», - добавляется на сайте.

Также с 17:00 до 20:00 мероприятие смогут посетить работодатели. В играх примут участие представители компаний, которые уже ищут или планируют искать сотрудников через центр «Моя карьера».

Каждая программа начинается со знакомства с деятельностью центра «Моя карьера» и его направлениями. Затем проходят занятия, посвященные основным аспектам развития бизнеса, а также профессиональному росту сотрудников.

Например, участники игры «Подбор персонала» узнают, как благодаря особым методам можно сразу увидеть потенциал кандидата и подобрать подходящих для компании работников. Игра «Продажи» поможет понять, как повысить результаты сотрудников отдела продаж и научить их работать с возражениями.

Фестиваль деловых игр «Дело моей мечты: работа или бизнес», организованный департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы, проходит уже в четвертый раз. Впервые он состоялся в апреле этого года, а потом прошел еще два раза: в июне и сентябре.