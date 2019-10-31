РИАМО - 31 окт. В городском округе Истра в районе железнодорожной станции Троицкое произошло возгорание в кабине тепловоза, при пожаре никто не пострадал, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

В 00:35 в четверг поступило сообщение на ЦППС Истринского МПСГ о загорании во второй секции тепловоза по адресу: городской округ Истра, перегон Манихино-1 – Новоиерусалимская, в районе железнодорожной станции Троицкое.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило горение в кабине машиниста на площади 5 квадратных метров. В 01:20 – локализация пожара на площади 8 квадратных метров. В 01:35 – ликвидация открытого горения. В 02:02 – полная ликвидация пожара. В 03:43 — состав убран резервным электровозом на боковой путь железнодорожной станции Манихино-1. В 04:03 — движение восстановлено в полном объеме», - говорится в сообщении.

В результате пожара погибших и пострадавших нет. Задержки в движении пригородных поездов и поездов дальнего следования нет, был задержан один грузовой поезд на 40 минут.