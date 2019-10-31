РИАМО - 31 окт. Около двух недель остается у жителей Подмосковья на сбор осенних грибов, растущих на земле, при этом на деревьях грибы будут встречаться примерно до конца января, сообщил РИАМО миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский.

«На земле сейчас нормально стоят фиолетовые рядовки и дымчатые говорушки. В каких-то отдельных местах региона еще можно собрать рыжики, маслята и лисички. С учетом погоды им осталась неделя, максимум две», - сказал Вишневский.

Он добавил, что до конца января на деревьях можно будет найти вешенки и зимние опята.

Фиолетовые рядовки - одни из самых вкусных поздних осенних грибов. Часто они встречаются в хвойных и смешанных лесах, в основном группами.

Рядовки очень вкусны в маринованном виде, а также в качестве отдельного блюда и как гарнир к мясу. Однако эти грибы нужно обязательно подвергать термической обработке, чтобы избавить их от опасного вещества - гемолизина.