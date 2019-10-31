РИАМО - 31 окт. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) проводит конкурс, победители которого получат билеты на концерт, приуроченный ко дню рождения легендарного скрипача XX века Юлиана Ситковецкого.

Пользователям соцсети Instagram, которые хотят принять участие в конкурсе, нужно лишь подписаться на аккаунт РИАМО (@inmsk), а также отметить в комментариях под соответствующим постом друга, с которым хотят посетить концерт.

Победители будут выбраны случайным образом 5 ноября, всего будет разыграно две пары билетов. Сам концерт состоится 7 ноября в Большом зале Московской консерватории.

В этом году в концерте примет участие знаменитый скрипач Вадим Репин и камерный ансамбль «Солисты Москвы» под руководством Юрия Башмета. В программе вечера – сочинения П.И. Чайковского, М. Равеля и Э. Грига.

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