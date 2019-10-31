РИАМО - 31 окт. В Подмосковье и Москве в четверг ожидается облачная погода с прояснениями, температура воздуха днем опустится до минус 3 градусов, атмосферное давление будет повышаться, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион будет находиться в гребне антициклона. При облачной с прояснениями погоде существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве — минус 2 - 0, в центре — до плюс 1, по области — минус 3 – плюс 2 градуса», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть северо-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 60%.

Синоптики отмечают, что атмосферное давление в Московском регионе начнет расти и фон его станет повышенным. Благоприятным будет кислородный режим. Температура же начнет понижаться, и даже днем значения ее ожидаются отрицательными.

«Сезонные перестройки и колебания метеоэлементов провоцируют обострения многих хронических заболеваний, в том числе и болезни желудочно-кишечного тракта. В эти периоды обостряются хронические недуги суставов у лиц, находящихся на реабилитации после травм или оперативных вмешательств», — добавляется в сообщении.

Влажная, прохладная погода провоцирует рост острых респираторных и простудных болезней, особенно это касается людей преклонного возраста и детей, так как защитные механизмы у них снижены. Им помогут общеукрепляющие средства, поливитамины и адаптогены.