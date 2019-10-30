РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 окт. Проект по реконструкции Октябрьского проспекта в Люберцах остался в силе и прошел необходимые заключения экспертиз, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В среду прошла встреча главы городского округа Люберцы Владимира Ружицкого с жителями в Доме офицеров. Одна из жительниц поинтересовалась о проекте реконструкции Октябрьского проспекта и добавила, что сроки начала реконструкции уже прошли.

«Проект остается в силе, он прошел все заключения», – сказал начальник управления дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации Люберец Валерий Подлозный.

Также по словам жительницы, дома 147, 149 на Октябрьском проспекте построены в 1945 году и, возможно, они не выдержат реконструкции.

«Никаких опасений в том, что какие-то дома будут шататься при реконструкции, нет», – сказал Подлозный.