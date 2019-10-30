РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 окт. Проблема ливневой канализации есть во всем городском округе Люберцы, на сегодняшний день уже разработана специальная программа по локализации мест подтоплений, сообщил директор АО «Люберецкий водоканал» Петр Лирник.

В среду состоялась встреча главы городского округа Люберцы Владимира Ружицкого с жителями в здании Дома офицеров. Жительница поинтересовалась, почему в городе плохо работает ливневая канализация.

«У нас проблема ливневой канализации не только в Люберцах, но и по всему городского округу. В свое время в городе строили дома, но не строили коммуникации. На сегодняшний день разработана программа по локализации мест особых подтоплений. В связи с тем, что на Октябрьском проспекте будет реконструкция, то в проекте было приложено максимум усилий, чтобы в него было включено максимум ливневых канализаций», - ответил Лирник.

По его словам, сейчас в городском округе стараются решить проблему с основными подтоплениями и изыскивают на это средства.