РИАМО - 30 окт. В поселке Чисмена Волоколамского городского округа объявили конкурс на выполнение проектирования здания дома культуры, строительство которого должно завершиться в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В Единой информационной системе закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту – дому культуры, расположенному в поселке Чисмена», – сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Он добавил, что завершить строительство дома культуры планируется в 2020 году.

В рамках проекта планируется строительство нового современного здания, а также будут проведены работы по комплексному благоустройству и озеленению прилегающей территории. Здание будет оборудовано с учетом доступности для маломобильных групп населения.

Проектирование и строительство объекта предусмотрено государственной программой Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется за счет средств областного и муниципального бюджетов.