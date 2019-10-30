РИАМО - 30 окт. Центр анестезиологии-реанимации Московской областной больницы имени профессора Розанова, который находится в Пушкинском округе, получил пять новых универсальных прикроватных мониторов, новое оборудование уже установили в палате интенсивной терапии, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения региона.

«Новое оборудование дает возможность оценить состояние пациента при одном взгляде на монитор. На его экране одновременно отображаются несколько графиков, включая ЭКГ, артериальное давление, дыхание (респирация), температура и так далее», - сказал заведующий центром анестезиологии-реанимации Сергей Куркин.

Он добавил, что слежение за жизненными показателями больного увеличивает шансы на быстрое реагирование в случае проблем со здоровьем. Причем на экран можно вывести как общие показатели, так и определенные. Чувствительные датчики фиксируют и регистрируют полученные данные.

Благодаря компактным размерам, устройство можно разместить даже в маленьком помещении. Кроме того, его можно легко транспортировать, если возникла необходимость перемещения пациента.

Монитор оснащен встроенным регистратором, который может распечатать всю необходимую информацию, что существенно экономит время и обеспечивает врачей необходимыми документами в нужное время и в нужном месте.

Всего в рамках государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья» на 2019 год предусмотрено финансирование мероприятий по оснащению оборудованием медицинских организаций на 2,4 миллиарда рублей.