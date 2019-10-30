РИАМО - 30 окт. В Красногорске стартовал осенний семинар для участников военно-патриотических организаций Подмосковья, он продлится до 8 ноября, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

«Мы ежегодно проводим региональные семинары для участников военно-патриотических организаций Московской области. В текущем году это мероприятие особенно важно, так как мы приближаемся к юбилею Победы в Великой Отечественной войне, и участникам военно-патриотических организаций Московской области предстоит большая, слаженная работа, сверх той, которую они делают ежедневно», - сказала исполняющая обязанности министра правительства Подмосковья по социальным коммуникациям Елена Красная.

По ее словам, в этом году в семинаре наравне с юными патриотами будут принимать участие представители поисковых отрядов Подмосковья и волонтеры Победы Московской области – всего 600 человек. Это поможет им обменяться опытом.

Семинар проведут в две смены. В первой участниками станут представители поисковых отрядов Подмосковья и участники Регионального отделения Всероссийского волонтерского корпуса «Волонтеры Победы».

«Для поисковых отрядов региона подготовлена насыщенная образовательная программа, в рамках которой юные патриоты региона станут участниками урока живой истории, познакомятся с основными направлениями деятельности поискового движения в год 75-летия Великой Победы, правилами безопасности при проведении поисковых работ и смогут принять участие в социально значимом проекте «Судьба солдата», - говорится в сообщении.

Также для волонтеров Победы проведут интеллектуальные и спортивные игры, в том числе первенство по футболу. Кроме того, ребятам раскроют секреты «вкусного» контента.

Во второй смене, которая пройдет с 4 по 8 ноября, приедут более 300 юнармейцев и участников военно-патриотических организаций из разных уголков Подмосковья.

«Для юных патриотов Московской области образовательная программа будет включать шесть направлений: волонтерство, поисковая работа, начальная военная подготовка, журналистика и медиа, экология и научно-техническое творчество (инновации)», - отмечается в материале.

У участников семинара есть возможность задать свои вопросы представителям главного и регионального штабов Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия», Главного управления социальных коммуникаций Московской области и Военного комиссариата Московской области.