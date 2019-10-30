РИАМО - 30 окт. В Подмосковье начали бесплатно выдавать незарегистрированные в России лекарственные препараты для детей, которые больны эпилепсией, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В Московскую область поступили незарегистрированные в России лекарственные препараты для детей, больных эпилепсией – «Клобазам». Ранее этот препарат был недоступен для пациентов в России.

«Благодаря поддержке федерального правительства, организована централизованная закупка незарегистрированных в России психотропных препаратов за границей», – сказала заместитель министра здравоохранения региона Светлана Лазарева.

Она добавила, что «Клобазам» назначают в составе комбинированной терапии детям с тяжелой резистентной формой эпилепсии. В Московской области таких детей, нуждающихся в незарегистрированных лекарственных препаратах, в настоящее время 26.

Со среды в Подмосковье началось бесплатное обеспечение «Клобазамом» нуждающихся детей. Первым «Клобазам» получил ребенок из Ивантеевки.