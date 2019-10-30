РИАМО - 30 окт. Московский драматический театр имени А.С. Пушкина и Московский академический театр имени Владимира Маяковского ждет комплексная реконструкция, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«В Адресной инвестиционной программе города Москвы на 2020 год предусмотрены средства на проведение реконструкции зданий ГБУК Москвы «Московский драматический театр имени А.С. Пушкина» и ГБУК Москвы «Московский академический театр имени Владимира Маяковского». В настоящее время идет разработка проектно-сметной документации на реставрационные работы», – сообщил руководитель департамента строительства города Андрей Бочкарев.

Объекты приспособят для современного использования, а также оснастят театры современными инженерными системами и театрально-технологическим оборудованием.

В проектной документации также предусмотрено создание комфортных условий для посетителей, в том числе маломобильных групп населения.