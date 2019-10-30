РИАМО - 30 окт. По шести проектам планировки кварталов реновации в Москве прошли собрания участников публичных слушаний, всего в обсуждении поучаствовали порядка 12 тысяч жителей города, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Речь идет о проектах, которые появятся в районах Бескудниковский, Западное Дегунино, Измайлово, Северное Измайлово, Гольяново, Преображенское, Крюково, Фили-Давыдково и Покровское-Стрешнево. С 18 по 24 октября жители в этих районах приходили на экспозиции, где знакомились с проектами. Собрания участников публичных слушаний, на которых обсуждались вопросы планировки, прошли 29 октября.

«Горожане на экспозициях знакомились с проектами, узнавали, удобно ли будут расположены дома, новые поликлиники, детские сады и школы, где провести досуг и заняться спортом. Оставляли свои предложения, как сделать проживание в будущем районе еще удобнее и комфортнее. Вчера в этих районах состоялись собрания участников публичных слушаний», — рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

На собрании обсуждались вопросы планировки улиц и застройки кварталов, а также размещения объектов социальной инфраструктуры и благоустройства скверов и бульваров. Предложения и замечания жителей были занесены в протокол.

До 31 октября также проходит экспозиция еще по пяти проектам планировки в Академическом и Черемушкинском районах, в Ломоносовском, Обручевском и Тимирязевском районах, а также в Люблино. Собрания участников публичных слушаний здесь состоятся 5 ноября.

Уточнить информацию о проекте планировки территории своего района можно по телефону горячей линии 8 (499) 401-01-01.

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