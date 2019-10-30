РИАМО - 30 окт. В следующем году подмосковный резидент особой экономической зоны «Дубна» компания «Фрерус» планирует начать выпуск уникальных гемодиализаторов для очистки крови, капиллярные фильтры и аппараты «искусственная почка», говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Резидент ОЭЗ «Дубна» компания «Фрерус» получила разрешение министерства жилищной политики Московской области на ввод в эксплуатацию собственного объекта.

«Объект возведен на правобережной площадке ОЭЗ «Дубна», его площадь составляет 12 тысяч квадратных метров. В год на современном высокотехнологичном предприятии планируют выпускать до 4,2 миллиона капиллярных диализных фильтров последнего поколения и тысячу единиц оборудования для гемодиализа», – сказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Он добавил, что проект резидента социально направленный, а в его реализацию на территории подмосковной ОЭЗ «Дубна» уже инвестировано свыше 2,7 миллиарда рублей, что гораздо больше запланированной суммы.

В медицинских изделиях компании очень нуждаются пациенты с хронической почечной недостаточностью. Выпуск продукции начнут в следующем году, после получения необходимой документации – сертификатов и лицензий. На новом предприятии намерены создать более 240 рабочих мест.

В подмосковной особой экономической зоне «Дубна» на площадях сданного в эксплуатацию научно-производственного комплекса «ГАММА» инвестор намерен выпускать медицинскую технику для гемодиализа (процедура очистки крови), в том числе, капиллярные фильтры последнего поколения, а на последующих этапах – аппараты «искусственная почка».

«Фрерус» является дочерней компанией корпорации «Fresenius Medical Care» (Германия) – известного в мире производителя и поставщика высококачественного оборудования и расходных материалов для заместительной почечной терапии.