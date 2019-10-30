РИАМО - 30 окт. Жители Московской области в зимнем сезоне смогут покататься на катках, лыжных трассах в парках, также в этом сезоне можно будет посетить мастер-классы, конкурсы и праздничные ярмарки, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Обязательными элементами зимнего сезона 2019-2020 станут: катки, лыжные трассы, новогодние елки, ярмарки, тюбинговые горки, горки на естественных рельефах, иллюминация входных групп, дорожно-тропиночной сети, малых архитектурных форм.

«Кроме того, в парках Подмосковья во время зимних прогулок можно будет согреться возле тепловых зон и угоститься вкусным горячим чаем», – сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

По его словам, будут установлены уличные очаги, которые представляют собой металлический шар с резными узорами, в которых жгут дрова. В парках появятся самовары с чаем, которые будут подаваться в брендированных стаканах «Зима в Подмосковье».

«К Новому году традиционно будут установлены елки и откроются новогодние ярмарки. Также запланированы многочисленны конкурсы и мастер-классы», – добавил министр.

Помимо этого, этой зимой новыми развлечениями в парках Подмосковья станут слэклайн-площадки «Перейди в 2020 год!». Слэклайн – это хождение по специальной стропе, натянутой между стационарными объектами. На сегодняшний день это активное молодежное направление, которое будут активно развивать в областных парках.

В каждом муниципалитете среди посетителей парка будет проведен конкурс на лучшее поздравление жителей Московской области с Новым Годом. Лучшее поздравление будет записано в студии голосом автора. С 15 декабря по 15 января во всех парках региона будут звучать лучшие поздравления, отобранные в каждом муниципалитете экспертным жюри, а также аудио-пожелания от жителей Подмосковья друг другу.

В 10 парках культуры и отдыха предусмотрены фуд-маркеты выходного дня – с авторскими гастрономическими проектами, переезжающие из парк в парк каждые выходные с 20 декабря по 19 января.