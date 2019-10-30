РИАМО - 30 окт. В Подмосковье комиссия энергетиков провела обследование 10 энергообъектов, это последнее комплексное обследование готовности электрооборудования к работе в осенне-зимний период, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«В перечень обследования вошли крупные промышленные предприятия, имеющие высоковольтное оборудование и осуществляющие поставку электрической энергии населению», - говорится в сообщении.

Проверки прошли успешно, были выявлены лишь незначительные замечания. Устранить проблемы планируется до 15 ноября.

«Данное мероприятие направлено на повышение качества и надежности энергоснабжения в осенне-зимний период и его безаварийное прохождение», - отмечается в материале.

Оперативную помощь и информацию по отключению электрической энергии в Подмосковье можно получить в круглосуточной дежурной службе министерства энергетики региона по телефону: +7 498 602-31-65.