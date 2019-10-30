РИАМО - 30 окт. В Подмосковье прошел тренировочный экзамен по информатике и ИКТ в компьютерной форме для учащихся 11 классов, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Подмосковья.

«Почти 900 подмосковных школьников приняли участие в тренировочном экзамене ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме. Его сдавали обучающиеся 11-х классов из всех муниципалитетов, для проведения апробации был задействован 61 пункт», – сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Она отметила, что важная особенность этого экзамена — выполнение всех заданий на компьютере с использованием специального программного обеспечения. Каждый участник тестирования сидел за отдельным компьютером. Работы школьников проверялись и оценивались в автоматическом режиме.

«В образовательных учреждениях региона активно идет подготовка к итоговым экзаменам, ребята уже демонстрируют хороший уровень знаний, есть еще время, чтобы исключить «пробелы» в знаниях предмета. Такие тренировочные экзамены их как раз демонстрируют», – отметила Каклюгина.

Результаты тренировочного экзамена по информатике в виде первичного балла станут известны до 14 ноября.