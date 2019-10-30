РИАМО - 30 окт. Сбор заявок на конкурс экопроектов открылся в Подмосковье, лучшие проекты будут представлены 27 ноября на «Ярмарке экологических проектов» в московской школе управления «Сколково», говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

К участию в конкурсе приглашаются все, кто выступает за рациональное использование природных ресурсов: представители научной среды и бизнес-сообщества, студенты и школьники, общественные организации и просто активные граждане. Масштаб проекта не играет роли, к рассмотрению принимаются как проекты, реализуемые на крупных промышленных производствах, так и локальные идеи юных экологов.

«Министерство проводит ярмарку в третий раз, и она находит все больше участников и партнеров не только в Подмосковье, но и в других регионах России. В прошлом году было представлено почти 150 проектов в сфере охраны водных ресурсов, переработки отходов, а также образовательные, просветительские и другие разработки. Наша главная цель – выявить и поддержать наиболее интересные и эффективные инициативы, направленные на улучшение экологической ситуации, повышение качества жизни», – отметил заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин.

Масштабная творческая инициатива призвана помочь властям региона, общественности, представителям науки, бизнеса и СМИ совместно сформировать стратегию экологического будущего Подмосковья. Организаторы ставят перед собой сразу несколько важных задач: не только найти новые технологические решения и привлечь инвестиции в сфере экологии, но и сформировать навыки экологической культуры у взрослых и детей.

Оценивать проекты будет компетентное жюри, под председательством Рашида Исмаилова – руководителя рабочей группы по экологии и природопользованию Экспертного совета при правительстве РФ. В жюри также вошли эксперты международных и правительственных организаций страны в сфере экологической безопасности и развития, общественные и политические деятели.

Прием работ продлится до 12 ноября по семи номинациям: здоровый город; «зеленый» диалог; экопросвещение и волонтерство; бизнес для экологии; экотуризм как «ответственное путешествие»; ресурсосбережение и возобновляемая энергетика; «будущее экологии» – проекты детей до 18 лет.