РИАМО - 30 окт. Басманный суд Москвы продлил на три месяца срок ареста четырем фигурантам дела о массовой драке в подмосковном Красногорске, где был убит бывший спецназовец ГРУ Никита Белянкин, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы суда.

«Суд продлил арест на три месяца Артуру Акобяну, Сергею Ходжаяну, братьям Гамлету и Гранту Айрапетяну», – сказал собеседник агентства.

Волоколамский горсуд 29 октября удовлетворил аналогичные ходатайства следствия в отношении других фигурантов дела.

В ночь на 2 июня 2019 года в микрорайоне Путилково в городском округе Красногорск около кафе на Новотушинской улице произошла массовая драка, в результате которой зарезали 24-летнего Белянкина, попытавшегося разнять участников конфликта.

Молодой человек служил в спецназе ГРУ Минобороны РФ и участвовал в боевых действиях в Сирии. СК возбудил дело об убийстве, причинении телесных повреждений и хулиганстве, которое расследует Главное следственное управление ведомства.