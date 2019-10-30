РИАМО - 30 окт. В городе Павловский Посад состоялась межрегиональная научно-практическая конференция «Экологическое взаимодействие природы и общества: теория и практика», говорится в сообщении министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Конференция была организована Российским государственным социальным университетом и администрацией городского округа Павловский Посад.

«Конференцию разделили на три основные части: пленарное заседание, секция №1 «Теоретические основы экологического образования и воспитания» и секция №2 «Большие и малые риски экологического равновесия», – говорится в сообщении.

На мероприятие пригласили научных сотрудников РАН, сотрудников администрации, представителей регионального оператора ООО «Хартия» филиал «Подмосковный», студентов РГСУ и преподавателей.

С докладом выступил представитель регионального оператора Московской области Ногинской зоны ООО «Хартия» филиал «Подмосковный» Андрей Пащенко по теме: «Реформа обращения с ТКО, переход от жилищной услуги в коммунальную».